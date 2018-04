¡Cuidado! Este tipo de salmón es tóxico para tu salud

Agencia

Estados Unidos.- El pescado siempre ha sido promocionado como un alimento saludable, pero cuando se trata del salmón de criadero, los expertos dicen que esa aseveración no podría estar más lejos de la verdad.

Se ha demostrado, dicen, que el salmón de granja es cinco veces más tóxico que cualquier otro producto alimenticio probado. Esto porque, "las pesquerías de hoy en día se enfrentan a una serie de problemas graves: desde la sobrepesca hasta la contaminación química y las mutaciones genéticas por exposiciones tóxicas", declaró el especialista Joseph Mercola, según un reporte del portal de salud GoodFullness.

También te puede interesar: ¿Sabías que existe una bacteria que causa obesidad?

De acuerdo con RT Noticias, el activista medioambiental noruego Kurt Oddekalv afirmó, por su parte, que el salmón de criadero es uno de los alimentos más tóxicos del mundo, puesto que su producción es "un desastre tanto para el medio ambiente como para la salud humana".

Farmed Salmon Is One Of The Most Toxic Foods In The World – See Why You Should Stop Eating Ithttps://t.co/Dp3Ue0jjjh pic.twitter.com/9uLRELoKql