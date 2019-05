Descubren ríos contaminados de antibióticos; podrían crear 'superbacterias'

Agencia

INGLATERRA.- Un equipo de científicos liderado por la Universidad de York (Inglaterra, Reino Unido) presentó un estudio global en el que asegura que cientos de ríos del mundo están contaminados con un nivel peligroso de antibióticos, lo cual podría generar incluso, bacterias resistentes a varios tipos de medicamentos.

De acuerdo a RT, los responsables de esta investigación buscaron 14 antibióticos en lugares de 72 países del mundo, tomaron muestras de ríos tan emblemáticos como Danubio, Mekong, Sena, Támesis, Tíber y Tigris y encontraron restos de esas sustancias en el 65% de esas corrientes.

Ese primer estudio a gran escala mostró que el antibiótico más frecuente —en 307 de los 711 sitios analizados— es la trimetoprima, un producto que se emplea para tratar infecciones del tracto urinario, mientras que el segundo producto más abundante que excede los niveles de seguridad es la ciprofloxacina.

Los medicamentos llegan a los ríos por fugas de aguas residuales con desechos humanos y animales o procedentes de las plantas de fabricación. Aunque los límites seguros exceden con mayor regularidad en Asia y África, estos especialistas también consideran que los niveles de contaminación en el resto del mundo suponen un problema global.

La AMR Industry Alliance, una coalición de entidades para prevenir la resistencia a los antibióticos, estableció recientemente que los niveles seguros para el agua varían de 20 a 32.000 ng/l —según el antibiótico—, pero en algunos casos los niveles de seguridad se superaron en 300 veces.

