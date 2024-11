¿Sabías que estar sentado todo el día aumenta el riesgo cardíaco?

La vida sedentaria, común en las jornadas laborales actuales, está vinculada con problemas de salud graves, particularmente enfermedades cardiovasculares.

Un estudio reciente en Taiwán que siguió a 480,000 personas durante 13 años reveló que quienes permanecían sentados la mayor parte del día tenían un 34% más de riesgo de morir por enfermedades del corazón y un 16% más de riesgo de mortalidad en general, en comparación con personas que no pasaban tanto tiempo sentadas.

Physical inactivity and sedentary behavior increase the risk of metabolic and endocrine diseases.



Those who are physically inactive are:



1.75x more likely to develop cardiovascular disease

