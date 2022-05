El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó los descubrimientos más recientes de la Vía Láctea, la primera imagen de un agujero negro supermasivo perteneciente a nuestra galaxia, nombrado como "Sagitario*".

Los hallazgos fueron posibles gracias al uso del Telescopio del Horizonte de Eventos (Event Horizon Telescope). "Representa un avance crucial y profundo para el conocimiento del Universo", señaló, la directora general del consejo, María Elena Álvarez-Buylla.

En abril de 2019, se anunció, por primera vez, un hito histórico en el ámbito de la astronomía, la imagen fidedigna del primer agujero negro supermasivo; nos mostraba una sombra circular, rodada de un halo de luz, que comulgaba con los preceptos de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, propuesta en 1905.

Tomada a partir del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), instalada en la sierra de Puebla, sus primeros grandes resultados formaron parte de una colaboración global, en la que participaron más de 150 expertos de 20 países distintos, en la que se unió virtualmente el trabajo de ocho telescopios.

En la actualidad, este telescopio también ha servido para capturar las primeras y más prolíficas imágenes del agujeros negro de nuestra galaxia, que también convive con la teoría relativa de Einstein.

Have you seen the picture of the black hole at the center of our galaxy?



The image of Sagittarius A* (inset) was taken by @EHTelescope. Now see it in context with support from our @ChandraXray, Swift and NuSTAR observatories. Here's what the colors mean: https://t.co/Qkt3Qu3v1r pic.twitter.com/BONW7QZhsu