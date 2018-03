¿Se te rompió una muela? Esto podría pasarte

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces le prestamos poca atención a nuestros dientes y por eso no nos percatamos de que alguna muela u otra pieza dental se fracturó o presenta alguna fisura; las causas puedes ser muchas y muy variables, pero lo importante es que recurras al especialista para evitar que este problema traiga consecuencias más graves.

De acuerdo con el portal Informe 21, al no tener como hábito una visita con el odontólogo podemos encontrar complicaciones en problemas que pudieron atenderse efectivamente y de manera temprana, como sucede cuando sentimos que estamos bien aunque tengamos una muela fracturada.

El Centro de Odontología Dominicana afirma que otra causa común que provoca muelas fisuradas son las lesiones cariosas o con varias restauraciones, ya que no tienen la misma cantidad de esmalte lo que las hace más frágiles.

El cuidado de los dientes es muy importante por la función que tienen no solo al masticar, sino también en el habla y en las expresiones faciales, por eso tener una muela destapada no es un problema menor, ya que puede dañar tu salud. Estas son algunas consecuencias de tener una muela destapada:

1. Dolor intenso.- Puede ser desencadenado por descuidar los molares, ya que si los dejas fisurados por mucho tiempo, los alimentos pueden acumularse y causarte mucho dolor por la infección, además de padecer caries.

2. Infecciones.- De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, estas pueden ocurrir cuando un diente se rompe o recibe un golpe, permitiendo la entrada de bacterias al centro de la muela. La infección puede extenderse desde la raíz hasta los huesos.

3. Caries.- Este problema epidemiológico puede ser provocado por un diente fracturado. Lo ideal es quitar la caries y reconstruir la pieza. Si no se trata, llega a la pulpa dental y luego pasa al torrente sanguíneo con la posibilidad de infectar otros órganos, afirma el Centro de Odontología Dominicana.

4. Pérdida de la pieza.- Al dejar una muela destapa puedes desencadenar infecciones o caries que al final llevan a extraer el diente. Al perderla puede desencadenar problemas estéticos y funcionales, como sobrecarga en otras piezas, acumulación de comida en el espacio vacío o enfermedad periodontal.

5. Problemas del corazón.- Investigaciones de la Medicine School de Harvard afirman que las personas con infecciones periodontales (de las encías) aumentan 72% el riesgo de tener problemas del corazón, en comparación con quienes mantienen una dentadura sana.

6. Sensibilidad dental.- Esta es una consecuencia de tener una muela destapada. La International Association for the Study of Pain dice que esta es una sensación dolorosa que responde a estímulos ex-ternos, entre ellos, como alimentos y bebidas frías, calientes, ácidas o dulces.

7. Mal olor de boca.- De acuerdo con la Clínica Propdental de Barcelona la infección y la acumulación de bacterias en las muelas picadas provocan mal olor de boca.

Además de estas afecciones, la falta de una muela también ocasiona incomodad al comer, desequilibrio al hablar, además de problemas estéticos en la cara, afirma la estomatóloga de Fomento a la Salud del IMSS, María Trinidad Gómez Lepe.