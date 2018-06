Este juguete puede poner en riesgo a tu hijo

Agencia

España.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de la toxicidad de algunos “slime” (una masa viscosa de colores y juguete de moda de los niños) al superar los límites de boro seguros y causar irritación y quemaduras en piel y ojos, así como síntomas gastrointestinales graves si se ingiere, informó el sitio web El Independiente.

En un comunicado, la OCU detalla que ha analizado 10 “slime” y dos de ellos -Fluffy y Barrel-o-Slime Caution-, tienen hasta “14 veces más boro que el límite establecido”, una sustancia clasificada en Europa como tóxica y peligrosa, incluso en exposiciones cortas.

De los diez tipos de slime analizados, la OCU halló que los Fluffy y Barrel "tienen 14 veces más boro que el límite establecido". por lo que hace un llamado a evitar comprarlo y cuidar que cuando lo usen, los niños no coman o beban líquidos, para que no lo lleguen a ingerir de manera accidental.

De los diez tipos de slime analizados, la OCU halló que los Fluffy y Barrel “tienen 14 veces más boro que el límite establecido”. por lo que hace un llamado a evitar comprarlo y cuidar que cuando lo usen, los niños no coman o beban líquidos, para que no lo lleguen a ingerir de manera accidental.

¿Qué debes de hacer cuándo un niño tiene fiebre?

La fiebre en los niños es una de las situaciones más alarmantes para los padres y una de las causas más frecuentes de consulta médica.

A pesar de que la gripe, catarros o laringitis son padecimientos que rápidamente afectan a los pequeños, es importante siempre mantener la calma.

Es importante tener presente que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, no una enfermedad; por lo que no se debe dar tratamiento si el menor no se encuentra molesto

¿Cuándo debe ir un niño al pediatra?

Cuando no le baja la fiebre en más de 48 horas.

Cuando la irritabilidad no mejora a causa de la infección. Calpe explica en este sentido que el menor debe ser diagnosticado para poder recetar los medicamentos correspondientes.

Cuando no tolera los líquidos. El sudor de la fiebre elimina parte del agua en el cuerpo, provocando deshidratación.

Cuando salen manchas en la piel además de la alta temperatura, podría tratarse de enfermedades como la varicela o el sarampión.

¿Qué casos ameritan acudir a urgencias?

Cuando son menores de tres meses y tienen fiebre.

Si el menor no deja de tener alta temperatura y padece de alguna enfermedad crónica grave diagnosticada.

Cuando presenta convulsiones o se desmaya.

Si respira con dificultad y no disminuye su fiebre.

Cuando duerme con frecuencia y le cuesta despertarse.

Si salen manchas color rojo en la piel y no desaparecen al estirarla.

Cuando tiene el cuello rígido y es incapaz de bajar la cabeza cuando mira hacia las piernas.