Salud mental, prioridad en el teletrabajo en tiempos de pandemia por coronavirus

ARGENTINA.- El aislamiento social al que nos ha recluido la pandemia por coronavirus, ha provocado que el teletrabajo o home office, se vuelva una herramienta para mantener el empleo en estos tiempos de contingencia sanitaria. Sin embargo, para algunos ha requerido un gran esfuerzo sobretodo en la organización de los horarios laborales y por consecuencia en el manejo del estrés.

De acuerdo con el portal Diario Digital Femenino, actualmente se trabaja más, hay una hiperconexión que a veces agobia y que incluso puede llegar a tiempo completo, sin mencionar que en muchas empresas los sueldos han tenido que verse disminuidos con el objetivo de que ni empleados, ni empleadores se vean afectados durante la contingencia por el Covid-19.

“La carga del teléfono antes me duraba un día entero, ahora a la siesta ya no tiene batería. El horario laboral ya no es de lunes a viernes de 8 a 15, yo estoy todo el día con el teléfono y con el correo, los jefes te escriben a toda hora y te obligan a estar conectada sin importarles tus demás deberes para con tu familia y tu salud mental”, detalló Laura, oficial de empresa en un banco, para graficar la situación.

El especialista en medicina laboral y presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, Carlos Trad Fager, reconoce la sobrecarga: “No hay dudas que el horario que se dedica en la vivienda es mayor y sería bueno cuantificarlo con estudios específicos”, advirtió.

“Nuestro manejo de la tecnología es todavía incipiente a nivel de población general, en este período hemos encontrado limitaciones por nuestro insuficiente entrenamiento en el trabajo informático, hay quienes no encuentran cómo resolver problemas digitales”, continuó.

Pero además resaltó que el escenario de pandemia ha desnudado un problema que ya existía: luego de luchas sangrientas por lograr jornadas laborales de ocho horas, desde hace años estas se extienden cada vez más. Esto está particularmente influenciado por el acceso digital y la

¿El respeto al horario ajeno es la paz?

Diferentes horarios de trabajo de los miembros de la organización, dificultades para autogestionarse en un escenario nuevo, falta de límites y contar con menos recursos que en el espacio laboral son algunos factores que según expertos de la salud mental están provocando más estrés laboral.

Al estar en la casa la jornada laboral está atravesada por cuestiones domésticas y hay quienes creen que pueden conectarse a cualquier hora. Ni hablar si hay que sumar el acompañamiento a las actividades escolares de los hijos y adaptarse a los horarios en que los negocios están abiertos porque además, y como si fuera poco, también hay que comer.

Belén tampoco pudo escapar a esta realidad. Es economista y trabaja en una universidad. Dice no saber si trabaja más o menos, pero sí que se le desordenaron mucho los horarios, y ya no trabaja sólo por la mañana sino también por la tarde, como consecuencia termina el día más cansada y con el estrés de haber estado todo el tiempo vinculada al trabajo.

Respecto a ello, La doctora Maurya Glaude, profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, EE. UU., recomienda centrarse en situaciones que se puedan controlar, como la ejecución de una agenda creada para cumplir con las tareas laborales y realizar tareas de cuidado personal. Este ejercicio nos ayudará no solamente a organizar nuestro tiempo, sino a concentrarnos en lo que nos es importante y está dentro de nuestras posibilidades. Cosas tan simples como programar el despertador, delimitar metas de trabajo, además del tiempo para obtenerlas, cocinar en casa, hacer ejercicio, dedicar un momento determinado del día para revisar objetivos con el equipo de trabajo y otro para ayudar a los hijos con su tarea, forman parte de un sistema de acciones hacia el cuidado de la salud física, mental y emocional que necesitamos para vivir bien y trabajar, aún en tiempos de crisis.

Pros y contras del home office

El teletrabajo o home office es un destino al que no se podrá escapar, sin embargo impuesto abruptamente ha generado complicaciones. De las experiencias se destacan los siguientes pros y los contras.

Positivo

Se evita el tiempo de traslado.

Se ahorra dinero.

Se trabaja con ropa cómoda.

No hay necesidad de arreglarse tanto (más ahorro de tiempo y dinero).

En muchos casos puede autogestionarse el tiempo.

Beneficio para familias con niños en etapa de lactancia o pequeños

Negativo