Por qué los Millennials son la generación más obesa

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento de la comida rápida y alimentos procesados causan más daño de lo que creemos, uno de ellos es que, cuando los Milennials lleguen a su edad madura serán la generación con mayor sobrepeso.

Según las tendencias de la población, más de siete de cada 10 personas nacidas entre principios de la década de 1980 y mediados de la década de 1990 estarán demasiado gordas cuando alcancen la edad madura. En comparación, aproximadamente la mitad de la generación de "baby boomers", nacida justo después de la Segunda Guerra Mundial, era gorda a esa edad.

Ser gordo como un adulto está relacionado con 13 tipos diferentes de cáncer, dice Cancer Research UK, que hizo el análisis. La lista incluye cáncer de mama, intestino y riñón, pero solo el 15% de las personas en el Reino Unido conocen el vínculo, según la organización benéfica.

La obesidad infantil y adolescente se extiende por todo el mundo, muchos desconocen los signos del trastorno alimentario. Gran Bretaña es la nación más obesa de Europa occidental, con tasas que aumentan más rápido que en cualquier otra nación desarrollada.

La prevalencia de obesidad

En 2015, los niveles más altos de obesidad se observaron en personas de 55 a 64 años, pero a los expertos les preocupa que las generaciones más jóvenes estén en camino de engordar aún más. Cancer Research UK desea que los riesgos de salud asociados sean claros para el público en general.

La portavoz, la profesora Linda Bauld, dijo: "La grasa corporal extra no solo se queda allí, que envía mensajes alrededor del cuerpo que pueden dañar las células. Este daño puede acumularse con el tiempo y aumentar el riesgo de cáncer de la misma manera que el daño por fumar causa cáncer".

"Los Millennials son conocidos por seguir tendencias de alimentos aparentemente saludables, pero nada es mejor que una dieta balanceada. Comer la mayor cantidad de frutas, verduras y otros alimentos rellenos de fibra como granos integrales, y reducir la comida chatarra es la mejor manera de mantener un peso saludable", comentó.

El profesor Russell Viner, del Royal College of Pediatrics and Child Health, dijo: "Existe el peligro de que el sobrepeso se normalice, ya que sabemos que muchas personas luchan para reconocer la obesidad en sí mismas, y con frecuencia no pueden ver cuándo su hijo tiene sobrepeso. El conocimiento de los vínculos entre el cáncer y el tabaquismo ha reducido dramáticamente las tasas de tabaquismo nuestros jóvenes. Necesitamos el mismo reconocimiento de los peligros de la obesidad".