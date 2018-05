Esta es la única manera para desaparecer la 'pancita'

Agencia

CIUDAD DE MÈXICO.- Cuando se trata de quemar grasa corporal, muchas personas nos centramos en un solo objetivo: el vientre. Y para nuestra suerte, la grasa abdominal es muy difícil de eliminar y hay que tener en mente que no se puede reducir totalmente.

"Así como no puedes influenciar dónde tu cuerpo almacena el exceso de grasa, no puedes controlar dónde tu metabolismo opta sacarla, dice Corey Phelps, fundador y CEO de Cultivate by Corey y creador del programa Cultivate365.

Eso no quiere decir que no podamos reducir la grasa abdominal. Una combinación de dieta y ejercicio puede ayudarnos a lograr este objetivo de manera saludable. ¿Qué tipos de dieta y ejercicio? Esto es lo que los expertos tienen que decir sobre los aspectos nutricionales y de entrenamiento para perder grasa abdominal.

Nutrición

Phelps describió al azúcar refinado como el "enemigo número uno" de las mujeres que impide la pérdida de grasa abdominal. Así que, elimina el azúcar refinado de tu dieta. Phelps también recomienda eliminar los alimentos procesados, señalando que si un producto alimenticio viene en un paquete y tiene una lista de ingredientes irreconocibles, lo mejor es mantenerlo fuera de tu refrigerador.

Mantente alejada del azúcar refinado y los alimentos procesados, pero aumenta tu consumo de proteínas y verduras. "Consumir la proteína adecuada no solo te mantendrá satisfecha y evitará comer snacks que no estén en línea con tus objetivos y hábitos saludables, sino que también preservará y respaldará los músculos, lo que mantiene tu metabolismo quemando calorías", dijo Phelps.

Marissa West, fundadora de West Kept Secret, recomienda tomar un desayuno que incluya proteínas y fibra. La mayoría de los profesionales de la salud consideran que el desayuno es la comida más importante del día, y West dijo que las manzanas son una gran adición a tu rutina matutina. "Las manzanas están repletas de carbohidratos que se usan para generar energía, no se almacenan como grasa, lo que a su vez acelera tu metabolismo", dijo.

West sugiere mezclar otros alimentos ricos en proteínas y fibra, como avena, nueces y miel, con rebanadas de manzana. "La fibra dietética soluble y los alimentos envasados ​​con proteínas son eficaces contra la acumulación de grasa en el vientre", explicó.

West también recomienda intercambiar el café o té de la mañana por agua tibia con limón. "Alimenta al cuerpo con vitamina C, que ayuda a quemar la grasa del vientre a nivel celular”.

Ejercicio

Tyler Spraul, un especialista en acondicionamiento y resistencia certificado y el entrenador principal en Exercise.com, dice que las mujeres que buscan reducir la grasa abdominal no deben temer levantar pesas. Para aprovechar al máximo tus entrenamientos, Spraul recomendó poner énfasis en los movimientos totales del cuerpo.

"Las sentadillas y los pesos muertos son mucho más efectivos que aislar los grupos musculares con levantamientos con mancuernas, y los movimientos corporales totales también pueden ayudar a evitar que aparezcan desequilibrios", dijo Spraul. "Los movimientos de todo el cuerpo crean el mayor efecto de quema de calorías, especialmente si pesas mucho".

West recomendó ejercicios HIIT (entrenamiento intervalado de alta intensidad) como una forma de quemar grasa corporal y, a su vez, grasa abdominal. Los sprints de la cinta de correr son una excelente adición a tu régimen de entrenamiento.

West también recomendó ejercicios de cuerpo completo, como burpees para quemar grasa abdominal.

