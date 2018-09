Riesgos de consumir aspirina a diario

Agencia

Ciudad de México.- Tomar aspirina todos los días puede hacer que termines por dañar tu salud. Esta práctica incrementa el riesgo de sufrir hemorragias, reveló un ensayo clínico, conocido como ASPREE realizado por la Universidad de Monash, en Australia para determinar los riesgos y beneficios de la dosis baja diaria de este medicamento en adultos.

La aspirina no alarga la vida

La investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, comenzó en 2010 con participantes de 70 años o más; con 65 años como edad mínima, en la cual participaron más de 20 mil personas (de Australia y EE. UU.).

A los participantes se le dio a tomar aspirina en bajas dosis (100 miligramos) todos los días durante cuatro y cinco años. Las personas fueron divididos en dos grupos: uno debía tomar una dosis diaria y el otro no. El estudio señaló que todos los participantes estaban en perfectas condiciones y que no contaban con ningún trastorno.

Los resultados revelaron que aquellos que generalmente eran sanos no obtuvieron ningún beneficio protector de la píldora anticoagulante, pero aumentó el riesgo de hemorragias peligrosas.

Un medicamento no muy recomendable

La investigación acotó que en en el Reino Unido, los médicos generales por lo regular no recomiendan la aspirina a personas pensionadas que nunca han sufrido de problemas cardiovasculares, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que decenas de miles de personas sanas se automedican con esta pastilla de venta libre.

Finalmente, el estudio descubrió que para aquellos que habían sobrevivido previamente a un evento cardiovascular, la aspirina regular fue beneficiosa. El ensayo clínico fue coordinado en 34 sitios en los EE. UU. y 16 en Australia.