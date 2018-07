Siete minutos bastan para ejercitar el abdomen

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo bastan siete minutos para deshacerse de esa grasa en el abdomen que te tiene harta o harto desde hace meses o años. Gracias a una rutina diseñada por Chris Jordan, del Human Performance Institute de Florida, la falta de tiempo para ir a un gimnasio y perder peso dejará de ser una excusa. ¿Acaso no tienes siete minutos en tu rutina diaria como para sudar un poco y de paso hacer que esa grasa abdominal sea menor?

La rutina se compone de un total de 12 ejercicios de 30 segundos de duración, con 10 de descanso, que harán quemar grasa de manera rápida y efectiva. El orden de la rutina debe respetarse, ya que está pensada de manera estratégica para el fortalecimiento de ciertos músculos y alternar ritmos cardiacos que te llevarán no sólo a bajar de peso sino incluso a mejorar tu condición física.

También te puede interesar: Recetas ricas y saludables para llevar a la playa

Sin más palabras de por medio, que para hacer ejercicio estamos, conoce la rutina completa que ha maravillado al mundo del fitness por su efectividad:

Ejercicio 1: Saltos (30 repeticiones)

Da saltos suaves sin moverte de tu sitio, abriendo y cerrando el compás de las piernas, al tiempo que abres y cierras tus brazos de manera lateral.

Ejercicio 2: Sentadillas apoyado a la pared (30 segundos)

Simulando que te sientas en una silla, apoya tu espalda en la pared con las rodillas flexionadas al frente. Es un ejercicio para fortalecer tus piernas.

Ejercicio 3: Flexiones en el suelo (30 repeticiones)

Son las clásicas lagartijas. Procura bajar lo más que puedas y de que tus brazos se estiren por completo al subir. Cargar tu propio peso es el secreto de este ejercicio.

Ejercicio 4: Abdominales (30 repeticiones)

Recuéstate en el suelo, estira tus brazos hacia arriba como si quisieras tocar el techo, flexiona tus rodillas y comienza a impulsar la parte superior de tu cuerpo hacia adelante, como si quisieras tocar tus rodillas o pies.

Ejercicio 5: Subir y bajar a una silla (30 repeticiones)

Con la espalda siempre recta, sube y baja de una silla alternando ambas piernas. Sentirás el esfuerzo en tus muslos.

Ejercicio 6: Sentadillas sin pared (30 repeticiones)

Esta vez subirás y bajarás tu cuerpo sin moverte de lugar y flexionando tus rodillas con los brazos siempre estirados hacia delante.

Ejercicio 7: Tríceps apoyando brazos en una silla (30 repeticiones)

Colócate de espaldas a una silla con los brazos apoyados en la orilla de la misma. Sube y baja como si estuvieras haciendo unas lagartijas invertidas.

Ejercicio 8: Plancha (30 segundos)

Colócate sobre el piso como si fueras a hacer unas lagartijas, sólo que esta vez te apoyarás sobre tus codos, antebrazo y manos formando un ángulo próximo a 90 grados y dejando la espalda recta.

Ejercicio 9: Elevaciones alternas de rodillas (30 repeticiones)

Con la espalda recta, eleva de manera alternada tus rodillas hasta tu vientre, como si estuvieras marchando. Acompaña este ejercicio con movimientos de tus brazos.

Ejercicio 10: Zancadas (lunge) (30 repeticiones)

Con las manos en la cintura da una zancada hacia adelante, flexionando tu rodilla y bajando, como si estuvieras haciendo una lagartija. Regresa a tu sitio y repite el mismo movimiento pero con la otra pierna.

Ejercicio 11: Flexiones con rotaciones

Realiza el movimiento de lagartijas hacia abajo y al subir gira tu tronco a un costado y eleva el brazo. Repite el mismo movimiento del otro lado.

Ejercicio 12: Plancha lateral

Por último, recuesta tu cuerpo de lado sobre el piso y, con ayuda de tu codo y antebrazo, elévate hasta quedar en posición suspendida con los pies tocando el suelo

Esta rutina está diseñada con base en los principios de los intervalos de alta intensidad, más conocidos como el método HIT. Llévala a cabo con tu música preferida y, sobre todo, con mucho ánimo y energía. Para que los resultados sean inmediatos se aconseja que la hagas a diario con un día de descanso. Hidrátate adecuadamente antes, durante y después de la rutina para que tu rendimiento sea mejor. Recuerda que el ejercicio por sí solo no garantiza que tu cuerpo se deshaga de la grasa: una dieta balanceada y los buenos hábitos (no fumar, no beber, dormir bien) también juegan un papel fundamental.

Con información de Cultura Colectiva.