¡Adiós vacaciones! Sigue estos pasos para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Si ya estás decidido a hacer un cambio en tu vida para mantenerte en forma, o simplemente te diste cuenta que durante estas vacaciones subiste un poco de peso, un portal especializado recopiló los mejores consejos para hacer cambios en tu rutina.

Existen muchos consejos para bajar de peso, pero los únicos tips que realmente te sirven son lo que se han probado y han logrado resultados. Estos son los que algunas personas en Reddit compartieron:

Haz del agua tu bebida base: “No bebas calorías. ¿Quieres un vaso de jugo de naranja? Escoge agua. ¿Quieres un refresco? ¡Escoge agua!”

Cuando la comida no está a la vista, tampoco está en mente: “El control de porciones es lo único que me funciona. Sin embargo, si sólo iba a comer ¼ de hamburguesa, necesitaría que alguien me quitara los otros ¾ de la mesa. Una cosa que aprendí sobre mi es que mentalmente me como las cosas si están enfrente.”

Planea tus comidas con anticipación: “Prepáralas. Estarás sorprendida del control que te das a ti misma sobre tus calorías cuando planeas con anticipación. También te ahorrarás tiempo y dinero”.

Ten paciencia: “Es una excelente manera de perder peso. Perder peso lentamente y hacer cambios a tu vida puede mantener tu pérdida de peso por más tiempo, haciéndote sentir genial y saludable. También te permite comer más y comer lo que te gusta sin sentir esa urgencia de romper la dieta. Perder peso no es fácil, pero puede ser más fácil de mantener si le dedicas el tiempo necesario”.

Usa una app que cuente tus calorías: “Cuando comencé a usar MyFitnessPal me di cuenta de toda la chatarra que comía y cuantas calorías tiene. Poner las cosas en perspectiva te ayuda muchísimo”.

Usa platos más pequeños: “Comenzamos a hacer esto en mi casa y fue increíble ver cuanta comida poníamos en los platos grandes y cuanta comida menos podíamos comer y sentirnos saciados”.

Camina más: “Caminar está subestimado. Cualquiera puede hacerlo, en cualquier lado y es gratis. Altera tu rutina diaria para caminar mínimo una hora al día. Haciendo esto y comiendo mejor hará que veas los resultados”.

Adopta la regla del 70 por ciento: “Come el 70 por ciento de la comida. Toma un break y habla por un rato, toma agua y disfruta el momento. Te darás cuenta que para ese entonces la comida habrá llegado a tu estomago y te sentirás saciada”.

Haz ejercicios en casa: Lagartijas, sentadillas y demás, cada noche. Comienza con un número bajo y para el final podrás hacer más de cien repeticiones. Sólo tienes que hacerlo parte de tu rutina”.

Recuerda sentirte hambrienta: “No puedes perder peso a menos que te sientas hambrienta. Acéptala y lidia con el hambre. Deja de comer snacks para saciar tu hambre”.

Aprende a cocinar: “Comencé a cocinar y como resultado, dejé de comer comida procesada. El único esfuerzo que hice fue encontrar buenas recetas y practicarlas los domingos por la tarde”.

Has entrenamiento de pesas en lugar de cardio: “Elevar pesas es mucho mejor que hacer cardio para perder peso, y mucho más importante, para mantenerte fit”.

