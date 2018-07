Recetas ricas y saludables para llevar a la playa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En vacaciones, ya sea por el tiempo ocioso o por las energías que se consumen durante largas caminatas o actividades playeras y acuáticas, las ganas de comer se multiplican y muchas veces lo que está al alcance de la mano es lo menos recomendable.

En ese sentido, los especialistas recomiendan, en primer lugar, evitar el sedentarismo para no tentarse con todo lo que se presenta delante de los ojos pero -fundamentalmente- para no caer en malas elecciones que no solo podrían desembocar en aumento de peso sino, a largo plazo, en complicaciones serias y enfermedades.

Es por eso que sugieren evitar los alimentos que corran el riesgo de haber estado expuestos a una mala conservación, como por ejemplo, sandwiches, panchos o hamburguesas comprados en la playa o en la vía pública.

Virginia Busnelli, médica especialista en nutrición, asegura que es muy importante hidratarse constantemente, principalmente con agua y evitar las gaseosas aunque si se elige esta opción, siempre debe ser dietética. Para el resto de los alimentos puedes probar los siguientes bocadillos:

1- Sándwich de pan árabe sin tostar con queso compacto magro, atún al natural y vegetales como lechuga, tomate, ají morrón, zanahoria, etc.

2- Ensaladas de todos los colores con el agregado de arroz integral, elote, papa o con fideos secos cocidos al dente.

3- Salpicón de atún al natural (lechuga, tomate, zanahoria, chícharos, ejote con atún al natural).

4- Ensalada waldorf con pollo: pollo sin piel, palmitos, blanco de apio, manzana verde, naranja, 3 nueces picadas.

5- Ensalada gourmet: espárragos, apio, manzana verde, jamón cocido (1 ó 2 fetas), queso compacto magro.

6- Ensalada primavera: zanahoria, remolacha, lechuga, manzana ácida, con pollo sin piel.

7- Ensalada con legumbres: repollo, zanahoria y lentejas.

8- Ensalada multicolor: chile verde, repollo, zanahoria, hinojo, brotes de soja, frijoles negros.

9- Ensalada oriental: zanahoria hervida, arroz integral, pollo sin piel.

10- Ensalada de arroz y vegetales: arroz integral, jamón cocido (1 feta), 1 huevo duro, chile morrón verde y rojo, remolacha, tomate, cebolla, pepinillos en vinagre.

11- Ensalada francesa: pollo sin piel (2 fetas), champiñones, pimiento verde, zanahoria.

12- Ensalada agridulce: atún al natural (1/2 lata chica), piña (1 rodaja), 2 nueces picadas, lechuga, cebolla, repollo, zanahoria, chícharos.

13- Ensalada agridulce con arroz: arroz, chile morrón, tomate, zanahoria, manzana licuada con vinagre, sal y jengibre.

14- Ensalada Wolf: cebolla, tomate, pepino, rabanito, zanahoria, elote, 3 almendras. Se puede acompañar con 2 fetas de jamón cocido.

15- Ensalada Alice: repollo colorado, tomate cherry, chile morrón, cebolla, chícharos, elote, 3 nueces, queso compacto magro, manzana, durazno.

Para el postre, la nutricionista recomienda llevar frutas frescas como manzanas, naranjas (con cáscara), frutillas y banana (no madura), entre otras.