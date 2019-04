La “sangre dorada” existe; mira por qué se llama así

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si alguna vez has requerido de la donación de sangre, seguramente sabes lo complicado que es conseguir gente dispuesta a hacerlo y que además sea apta para el procedimiento de extracción, así que ahora imagina que la que necesitas conseguir es la llamada “sangre dorada”.

Somos más 7 mil millones de personas en el mundo; las combinaciones de tipos de sangre podrían ser enormes, entonces ¿por qué solo hay 40 personas en el mundo que comparten la sangre dorada?, publica el portal de noticias Dinero en Imagen.

En realidad, este hecho no era conocido de esta manera hasta hace pocos años. Fue en 2014 que la revista Mosaic lanzó un artículo llamado “El hombre de la sangre de oro” (The man with the Golden blood).

Lo que hace que esta sangre sea tan rara y muy especiales a quienes la portan, es la falta del antígeno Rh.

El nombre oficial es RH nulo y se descubrió en 1961 y desde entonces se han reportado alrededor de 40 casos en todo el mundo de personas que comparten esta característica.

Las categorías de sangre existentes en los seres humanos son A, B, O, D+ y D-. A partir de ellas se pueden crear diferentes combinaciones, los más comunes son: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O- pero la más rara de ellas, la llamada sangre dorada es el tipo AB.

El 99.9999994% de las personas tiene el antígeno Rh, que haría que las y los portadores de sangre dorada sean incompatibles para prácticamente todo el mundo.

Es por eso que a quienes tienen sangre dorada se les invita a donar con frecuencia para poder tener reservas de este extraño tipo de sangre, además, suelen ser ideales para otros tipos raros. Pero es casi imposible de conseguir, por eso se le conoce como “sangre dorada”.

A pesar de ser tan preciada, esta sangre está almacenada en bancos de manera anónima, y las personas que la tienen, no han podido ser rastreadas para hacer investigaciones.