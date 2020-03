¿Se debe o no usar cubrebocas durante pandemia por coronavirus? La OMS responde

MÉXICO.- Luego que el subsecretario de salud, Hugo López Gatell comentara en días pasados que no es necesario el uso del cubrebocas en todas las personas, debido a que el coronavirus no se transmite a través del aire, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un comunicado en donde explicaba que el Covid-19 se transmite a través de las gotículas de las personas infectadas.

El organismo de las Naciones Unidas refiere que si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de Covid-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recordando que las mascarillas desechables o cubrebocas solo se pueden utilizar una vez y que hay que tener en cuenta también que, si no estás enfermo o no cuidas de una persona que lo esté, estás malgastando una mascarilla.

Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata.

La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos.

Las medidas frente al COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de, al menos, 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estornudan.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un cubrebocas?

La Organización Mundial de la Salud, emitió una serie de recomendaciones en su sitio oficial, las cuales se enlistan a continuación: