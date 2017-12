¿Cómo saber si te estás enamorando?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Enamorarse es una de las mejores etapas de una relación, de sentirte tan emocionada y feliz con la persona que tienes a tu lado, pero si estás dudando si realmente está pasando esto, el portal Cosmopolitan presentó una lista con de señales que indican que te han robado el corazón, informa el portal de entretenimiento Televisa Espectáculos.

No te desesperas cuando no te contesta rápido

Sabes que puede estar ocupado en otros asuntos y que no te conteste no quiere decir que no le intereses.

Hablan de hacer cosas a futuro

No nos referimos a la película que verán el fin de semana, es algo más íntimo. Comienzan a preguntarse el nombre que tendrá su primer hijo o el lugar donde desean vivir, incluso si se ven casados en unos años.

Las pequeñas cosas cambian

Salir al supermercado o simplemente quedarse en casa a ver una película se convierten en cosas emocionantes y relajantes porque las hacen juntos.

La frase “te extraño” toma otro significado

Hay gente que dice “te amo” sin realmente sentirlo, pero recibir un “te extraño” de tu amado te hace sentir la persona más especial del universo.

Te sientes segura y cómoda

Sabes que te has enamorado cuando puedes sacar tu verdadero yo en cada cita y sin sentirte presionada por ser alguien diferente.

¿Cómo encontrar el amor?

Una pregunta que seguramente ha aparecido en tu cabeza en más de una ocasión; y aunque pareciera no tiene respuesta, tal parece que un estudio tiene la solución perfecta.

El sitio The Knot entrevistó a 14 mil novias y novios que estaban a punto de casarse y al ser cuestionados sobre cómo habían conocido a su pareja, el 37% respondió que fue a través de una app o sitio de citas, el 34% entre los amigos, el 15% en la universidad, el 12% en el trabajo y el 2% lo hizo en redes sociales.

Como podrás darte cuenta, no tiene nada de malo buscar pareja en aplicaciones o sitios de citas, las historias de amor cibernéticastambién pueden ser posibles, al menos según el estudio.