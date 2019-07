Cadena de temblores se prolongará por años: experto

Agencia

CALIFORNIA, EU. - El sur de California ha sido sacudido desde el pasado 4 de julio por tres fuertes sismos de 6.4, 5.4 y 7.1, magnitudes que batieron récords de más de dos décadas. En opinión de la sismóloga Lucy Jones, del Instituto de Tecnología de California, lejos de aminorar, esta cadena de temblores se prolongará.

"Un (sismo de) magnitud 7 generalmente tiene réplicas que duran años", dijo a Los Angeles Times la científica, que alerta que los fuertes temblores consecutivos podrían producirse ya dentro de varios días, publica el portal de noticias RT.

Además, Jones indicó que la probabilidad de un nuevo sismo de magnitud 6 supera el 50%.

"Es claramente una secuencia muy energética, así que no hay razón para pensar que no podemos tener más grandes terremotos", advirtió la científica.

Dada la tensión tectónica de la región, los sismos de magnitud 7 se producen en el sur de California generalmente cada dos décadas, según una entrevista de Jones a The Guardian.

"Tuvimos 20 años particularmente tranquilos. (…) Esa no es nuestra frecuencia (típica) a largo plazo, y debemos esperar más terremotos de los que hemos tenido recientemente. Lo más probable es que en los próximos cinco años se produzcan más temblores de los que hemos tenido en los cinco años anteriores", dijo la investigadora a The Guardian.

Previamente, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) estimó en un 9% las probabilidades de que el primer sismo generara réplicas de magnitudes mayores a 6.4.

The recent sequence of #earthquakes in #California is occurring over what's known as a strike-slip fault. These faults are vertical fractures where the blocks move horizontally past each other to release tension below Earth's surface. pic.twitter.com/NPJtXBWPTY