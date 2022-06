Las autoridades de salud de Corea del Sur aprobaron el miércoles la primera vacuna de elaboración nacional contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años, una nueva herramienta de la salud pública para combatir la prolongada pandemia.

En pruebas clínicas con unos 4 mil participantes en Corea del Sur y otros seis países, la vacuna SKYCovione de SK Bioscience, que requiere dos dosis, aparentemente resultó más eficaz que la de AstraZeneca para generar inmunidad contra el contagio, dijeron funcionarios del Ministerio de Seguridad Alimenticia y Medicamentos.

No estaba claro de inmediato cómo las autoridades distribuirán la nueva vacuna o qué función cumpliría en la próxima fase de la pandemia.

