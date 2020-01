Sopa de murciélago podría ser origen del coronavirus

CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades mundiales de salud observan cuidadosamente el brote de enfermedad respiratoria causada por un coronavirus originario de China.

Hasta ahora el coronavirus ha dejado 17 muertos y tres ciudades, Wuhan (la zona cero), Huanggang y Ezhou, en cuarentena. Además, científicos chinos consideran que el origen de esta enfermedad es un platillo propio de la curiosa gastronomía china: la sopa de murciélago.

Este platico es una sopa que contiene un murciélago completo, incluidas sus alas y su cabeza. Es considerada un manjar y es muy popular porque, de acuerdo con los expertos, tiene cualidades medicinales y a veces es consumida como un remedio.

El platillo llamó la atención porque, de acuerdo con científicos, la secuencia del genoma del virus señala a los murciélagos o serpientes como origen del virus.

La revista Science China Life Sciences, patrocinado por la Academia China de Ciencias de Beijing, analizó las relaciones entre la nueva cepa y otros virus, encontrando que:

“El hecho de que los murciélagos sean los huéspedes nativos del Wuhan CoV (coronavirus) sería el razonamiento lógico y conveniente, aunque sigue siendo probable que haya huéspedes intermedios en la cascada de transmisión de murciélagos a humanos”.

Ese estudio no especuló sobre qué animal podría haber sido un “huésped intermedio”, pero un segundo estudio publicado el miércoles en el Journal of Medical Virology identifica a las serpientes como el posible culpable.

“Para buscar un reservorio potencial de virus, hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo de secuencias y comparaciones. Los resultados de nuestro análisis sugieren que la serpiente es el reservorio de animales de vida silvestre más probable”, apunta el texto.

