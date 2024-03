SpaceX Crew-7 discutirá su misión tras 199 días en el espacio

Los tripulantes del SpaceX Crew-7 discutirán todos los detalles acerca de su misión científica llevada a cabo en la Estación Espacial Internacional (EEI), tras pasar 199 días en el misterioso espacio exterior.

La NASA confirmó en X (antes Twitter) que los cuatro tripulantes responderán diversas preguntas en una conferencia de prensa que iniciará en punto de las 2:30 de la tarde del lunes 27 de marzo, desde el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas.

Los tres astronautas y el cosmonauta aterrizaron frente a la costa de Pensacola, en Florida, el martes 12 de marzo a las 5:47 de la madrugada, a bordo de una nave espacial SpaceX Dragon.

What's it like to spend six months in space?



Back on Earth, our #Crew7 travelers are discussing their mission to the @Space_Station in a live streaming event on Monday, March 25. Share your questions for the crew with #AskNASA: https://t.co/P5yNlCnAwD pic.twitter.com/jILNgvuuyh