SpaceX detiene lanzamientos tras explosión de cohete Falcon 9

SpaceX ha detenido temporalmente sus lanzamientos después de que un cohete Falcon 9 se incendiara durante su aterrizaje el miércoles, según confirmó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió antes del amanecer frente a la costa de Florida y, aunque no se reportaron heridos ni daños materiales, la FAA suspendió todas las operaciones de lanzamiento del Falcon 9 y ha iniciado una investigación exhaustiva del incidente.

Falcon 9 B1062 completes 23 missions but unfortunately topples over on ASOG. Before this, SpaceX had 267 successful Falcon booster landings in a row.



Please note that they always expected to lose some boosters on landing; it was just crazy that they had such a run of successes. https://t.co/q6pRXA3ktf pic.twitter.com/yQySUlamWU