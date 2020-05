Tapetes sanitizantes del calzado, ¿son efectivos contra la cepa de coronavirus?

MÉXICO.- La nueva normalidad tras el impacto de la pandemia por coronavirus a la que se enfrentarán las ciudades la próxima semana al comenzar de manera gradual la reactivación económica para los sectores esenciales, ha exigido que los protocolos de seguridad se refuercen para garantizar a los empleados y dueños de comercios un ambiente limpio. Entre las propuestas de equipo de asepsia surgen los tapetes sanitizantes.

De acuerdo con el American Institute of Baking, ahora conocido como AIB International, un centro de transferencia de tecnología e información para panaderos y procesadores de alimentos. Los tapetes limpiadores de calzado son necesarios y no solo una pieza más de equipo.

La experta profesional de sanidad y salubridad de los alimentos de AIB International, Sofia Boetcher, explicó mediante una entrevista en el portal corporativo que los tapetes limpiadores de calzado están diseñados para lavar las suelas de los zapatos antes de que los empleados ingresen al área de producción. Si una instalación produce productos alimenticios de bajo riesgo o si no hay posibilidad de contaminación, no es necesario un tapete limpiador de calzado. Por lo general, las instalaciones de bebidas no usan tapetes para desinfectar los pies, son más importantes para las instalaciones lecheras, las instalaciones de procesamiento de carne y las zonas donde el producto es sensible a los microorganismos patógenos.

Sin embargo, un programa de desinfección del calzado es importante para las instalaciones con diferentes zonas de control de alérgenos. Las panaderías usan una variación de un tapete limpiador de calzado, la cual es una estación de cepillado de pies para eliminar los residuos de harina del calzado.

El calzado puede ser una fuente de transferencia de patógenos de áreas en producción de bajo a alto riesgo. Un baño desinfectante para pies es una forma muy simple de bioseguridad que ayuda a prevenir la posible propagación de enfermedades. Los organismos tienen el potencial de sobrevivir durante varios días o semanas pegados a la parte inferior de los zapatos.

Los tapetes limpiadores de calzado que tienen una bandeja con una estera de espuma empapada en desinfectante pueden eliminar estos organismos. Aunque hasta el momento ninguna de las autoridades sanitarias ha confirmado que este recurso sea efectivo contra la cepa de Sars-Cov-2.

¿Un caldo de cultivo para las bacterias?

La ironía de un tapete limpiador de calzado es que, a menos que se cambien y mantengan adecuadamente, pueden convertirse en un caldo de cultivo para las bacterias.

El material orgánico puede acumularse en el contenedor hasta el punto de que el desinfectante ya no sea efectivo. Además, los tapetes limpiadores de calzado deben monitorearse para asegurarse de que contengan el volumen apropiado de solución desinfectante.

En un comunicado los investigadores de la FDA anunciaron que ahora pueden revisar cualquier área de la instalación que consideren razonable para una muestra de laboratorio, esto incluye los tapetes limpiadores de calzado. Se muestrean la listeria, salmonella u otros hisopos de patógenos relevantes, según el propósito del tapete limpiador de calzado.