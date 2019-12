¿Te cuesta levantarte temprano? Puede ser un sinónimo de inteligencia

LONDRES.- De acuerdo con un trabajo científico realizado en Londres, aseguró que a las personas más inteligentes les cuesta levantarse temprano.

Los psicólogos Satoshi Kanazawa y Kaja Perina realizaron el estudio, titulado "Why night owls are more intelligent", basado en las entrevistas de 15,197 estudiantes a lo largo de cinco años.

Concluyeron que las personas a las que se les dificulta levantarse temprano, o a su hora, simplemente están escuchando a su cuerpo, y lo que necesita.

También te puede interesar: Estar solo beneficia tu salud mental: estudio

Las personas que se levantan tarde son más creativas y ágiles

Dormir de más puede indicar que las personas son más independientes, creativas y ágiles a la hora de resolver un problema, porque al decidir la hora en la que uno se acuesta, cuanto duerme y a qué hora levantarse es una señal fuerte de inteligencia.

En palabras más sencillas, quienes son capaces de ignorar tanto la alarma como los estímulos externos, como la luz o los sonidos, son personas que tienen un fuerte sentido de independencia y de escuchar a su cuerpo.

(Con información de 24 Horas)