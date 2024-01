Telescopio Webb muestra la belleza del universo a través de N79

La NASA siempre hace lo posible por dejarnos con la boca abierta al mostrarnos la belleza del espacio infinito y misterioso, es por eso que esta vez decidió impactarnos como nunca con ayuda de N79.

Si eres un curioso del universo, te habrás dado cuenta que es más fácil reconocer a los objetos espaciales utilizando letras y números, en vez de complicarnos la existencia tratando de recordar un nombre que no estemos acostumbrados a escuchar.

En X, la NASA a través del telescopio James Webb compartió un sorprendente y brillante vistazo a un colosal complejo de formación de estrellas, mejor conocido como N79.

It’s always darkest before the dawn.



This image from the Webb telescope shows N79, a massive star-forming region. At mid-infrared wavelengths, Webb reveals glowing gas and dust deep within the clouds, as well as embedded baby stars: https://t.co/U3MQwO2kvK pic.twitter.com/eAU7L08i2A