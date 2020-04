Tips para mantener desinfectadas las compras del supermercado y así evitar el COVID-19

MÉXICO.- El Covid-19 nos ha hecho modificar muchos hábitos, entre los cuales destacan la manera de relacionarnos e incluso de consumir. Por ello resulta fundamental tener en claro qué medidas se deben tomar después de surtir nuestra despensa en el super o en el mercado.

Pero antes de ahondar en ello, conviene dejar claro que no hay evidencia científica que compruebe que la alimentación por sí misma pueda ser un agente de contagio del coronavirus, de hecho, según un artículo publicado en el sitio oficial de EFSA (siglas en inglés de la autoridad europea de seguridad alimentaria), actualmente no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus, por lo cual podemos comer con cierta tranquilidad.

No obstante, no por ello debemos tomarlo tan a la ligera, pues si bien los alimentos no pueden transmitir por si mismos el virus, sus envases si pudieron haber estado expuestos al Covid-19, por lo cual aquí te traemos algunos consejos para que te sientas seguro a la hora de llegar del supermercado con los alimentos para tu menú diario.

Lávate las manos

Antes y después de limpiar tus productos, es necesario lavarse las manos, ya que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), es importante lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, después de haber estado en un lugar público como el supermercado, por ejemplo.

Lo cual se debe a que en ese lugar converge mucha gente y puede que no todos tengan las precauciones sanitarias necesarias. De esta manera evitaremos que alguno de los productos que recolectamos y, posteriormente limpiaremos o desinfectaremos, termine siendo contaminado por nuestras propias manos.

Lava tus frutas y verduras

Según el Instituto de Ecología (INECOL), los virus están protegidos por una capa de grasa, la cual es rota por las moléculas del jabón, por lo cual lavar bien las frutas y verduras con jabón y agua puede ser una opción viable para eliminar los posibles residuos de virus que hubieran podido impregnarse en ellas. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), recomienda que al momento de lavar las frutas y verduras se frote su piel para eliminar una mayor cantidad de residuos indeseables y otros posibles contaminantes.

Desinfecta tus envases

En el caso de los productos empaquetados y/o envasados, como las mermeladas y las cajetas, el contenido se encuentra resguardado, no obstante, es necesario limpiar su envase o paquete para evitar un posible contagio. Y para esto se puede optar por dos vías, una es la tradicional lavada con agua y jabón y otra es la desinfección por medio de productos como el alcohol.

Sobre esto conviene agregar que los productos recomendados para desinfectar por los CDC, son soluciones que tengan al menos el 70% de alcohol y soluciones compuestas por cinco cucharadas de cloro y un galón de agua. Pero en cualquier caso se debe verificar que el producto se encuentra bien cerrado para evitar filtraciones del desinfectante en el alimento o consumible.