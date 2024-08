Tolerancia: la respuesta para la frustración de los más pequeños

Cuando no sale como esperabas, lo más saludable es respirar y buscar otra alternativa a tu problema. Lamentablemente, muchos se inclinan al ‘lado oscuro’ y se desesperan, se enojan y se frustran.

Esta frustración también está presente entre los más pequeños, quienes en su propio mundo, también se enfrentan a retos.

Los expertos han notado que los niños y niñas son cada vez menos tolerantes a la frustración, por lo que aseguran que la tolerancia es la verdadera clave para enfrentar este problema.

"Lo que predomina en estas nuevas generaciones son niños con una necesidad intensa de obtener una recompensa inmediata : 'Lo quiero ya, en este momento', 'si no lo obtengo voy a romper cosas, a gritar, a patalear, a llorar'", señala la psicóloga escolar Marcela Herrera Ortiz. "No saben esperar y ser pacientes. Estamos viéndolo en edades preescolares de preescolar, primaria y secundaria".

Derivado de esta baja tolerancia, apunta, tienden a ser más impulsivos y agresivos, por lo que sus vínculos afectivos -como amistades- se ven afectados.

En las clases que imparte de mindfulness para niños, la psicóloga Janett Aréchiga Salinas lo ha visto también.