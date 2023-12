Toma las riendas: transforma tu ego de enemigo a aliado

A lo largo de la vida, alguna vez hemos escuchado frases como "tiene un gran ego" o "su ego es su peor enemigo", que describen a aquellos individuos que muestran una admiración exagerada por sí mismos, llegando incluso a sentirse superiores a los demás.

El ego, aunque puede parecer un concepto psicológico complicado de comprender, es fascinante de explorar, ya que es algo que acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida y puede desempeñar el papel de aliado o adversario.

Por definición, el ego hace referencia a una instancia psíquica desde la que las personas construyen su identidad. Procede del latín y significa "yo".

Esto significa que todos tienen un ego, el cual comienza a surgir desde el nacimiento y es una especie de mecanismo de supervivencia e instinto de protección.

Pero, de no aprender a gestionarlo de manera saludable, puede convertirse en un gran problema: se dice que las personas con egos elevados suelen ser inseguras y tratan de cubrir esas inseguridades pretendiendo ser más importantes o mejores que los demás.

Un ego "grande" o "elevado" es capaz de dañar amistades, destruir relaciones de pareja y hasta ocasionar pérdida de empleo.

Se puede reconocer a alguien controlado por el ego por su falta de empatía, sensación de superioridad, miedo a la crítica, no aceptar errores y querer tener la razón.

"Falta de empatía es que no pueda comprender a los demás, no entienda sus necesidades, no se pone en el lugar de otra persona, no hay solidaridad" , detalla Elizondo.