Tormenta solar golpearía a la Tierra entre jueves y viernes; habrá consecuencias

Una tormenta solar se acerca a la Tierra y podría tener consecuencias en algunos aparatos, además de un aumento en la formación de auroras boreales.

Científicos estadounidenses de la Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, detectaron el pasado lunes una tormenta geomagnética provocada por una eyección de masa coronal.

Las primeras “oleadas” de este fenómeno podrían llegar a la Tierra en las primeras horas del próximo 20 de agosto.

The 16 Aug CME is anticipated to arrive early to mid UTC-day on 20 Aug. Confidence is low-moderate of a weak glancing blow, but timing & geomagnetic response confidence is lower. Current forecast is for ACTIVE levels, with a chance for G1 (Minor) storm conditions on 20 Aug. pic.twitter.com/fQqBfU0Uog

Las erupciones solares son capaces de producir rayos X tan fuertes que degradan las ondas de radio de alta frecuencia utilizadas para la comunicación; además de los sistemas de GPS.

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt