La Agencia Europea de Medicamentos recomendó la aprobación de una vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, mejorada para incluir protección contra dos de las variantes más recientes de ómicron, en momentos en que diversos países tratan de impulsar sus campañas de inmunización antes que llegue el invierno.

La agencia europea dijo el lunes que pruebas de laboratorio apuntan a que la combinación (que protege tanto contra el virus original del Covid-19 como contra las subvariantes BA.4 y BA.5) provocan una respuesta eficaz del sistema inmunológico. Se estima que la vacuna es tan inocua como la versión original, pero la agencia seguirá monitoreando su aplicación ya que existen pocos datos.

