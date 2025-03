¿Un avance científico podría revertir el Síndrome de Down?

Un estudio reciente en Japón ha marcado un avance significativo en la genética, logrando eliminar el cromosoma extra responsable del Síndrome de Down, utilizando la herramienta CRISPR-Cas9.

Este descubrimiento ofrece nuevas esperanzas para los tratamientos personalizados de la trisomía 21 y podría mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta condición.

CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN de manera precisa y eficiente.

Adaptada de un sistema bacteriano, esta técnica utiliza ARN y la enzima Cas9 para cortar el ADN, lo que permite alterar material genético de manera controlada.

En investigaciones previas, CRISPR-Cas9 ha sido aplicada a enfermedades como cáncer y fibrosis quística, pero su uso en células humanas, especialmente en células reproductivas, ha generado debates éticos debido a los posibles efectos heredables.

Nuevo paso en la corrección genética del Síndrome de Down

El equipo de investigadores japoneses, según la revista PNAS Nexus, aplicó CRISPR-Cas9 para cortar de forma precisa el cromosoma 21 adicional en células con trisomía 21.

Al bloquear temporalmente los mecanismos de reparación del ADN, consiguieron que las células eliminaran el cromosoma extra, restaurando así un perfil genético normal.

El estudio se realizó utilizando células madre y fibroblastos humanos, mostrando resultados positivos en ambas. Incluso en células diferenciadas, que no se dividen, se logró eliminar el cromosoma extra, ampliando las posibilidades terapéuticas para tratar el Síndrome de Down en el futuro.

Este avance abre la puerta a nuevos tratamientos que podrían mejorar las funciones celulares y reducir los riesgos de enfermedades asociadas, como las enfermedades cardíacas y el Alzheimer temprano.

Sin embargo, los investigadores planean optimizar esta técnica antes de realizar ensayos clínicos en humanos y evaluar sus efectos a largo plazo en modelos animales.

