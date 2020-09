UNAM: Aunque lento, Covid sí va disminuyendo en México

Ciudad de México.- Desde el pico de casos de Covid-19 registrado la última semana de julio, por primera vez, se reportan más casos de personas recuperadas que contagiadas con el nuevo coronavirus, de acuerdo con la plataforma de monitoreo de la UNAM.

El resumen de la penúltima semana da cuenta que en el país se registraron, en promedio, tres mil 614 casos positivos de Covid-19 al día, y tres mil 711 casos de personas recuperadas.



En ese periodo también se reportaron, en promedio, 311 defunciones diarias.



La plataforma no considera las cifras de la última semana por no ser valores definitivos.

Tres semanas antes, se registraron 4 mil 598 casos positivos diarios y 3 mil 598 personas recuperadas, además de 355 decesos en promedio al día.



Al calcular los casos recuperados "netos" por día, es decir, los casos recuperados diarios, menos los positivos diarios, la máxima casa de estudios reporta para la segunda semana de septiembre un valor positivo, que aclara, "significa que se está recuperando más gente de la que se enferma".

No podemos cantar victoria

Adrián Ghilardi, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y responsable por la plataforma de información geográfica de la UNAM sobre Covid-19, indicó que esto es inusual y aunque aparentemente es una buena señal, advierte que el comportamiento de la pandemia ha sido variable.



Recordó que trabajan con los datos oficiales del Gobierno federal, por lo que debido al rezago y a que no se hacen pruebas a todos los casos sospechosos, "la tasa de casos diarios en México es muy engañosa".



"Tú puedes ver que las últimas dos semanas hay menos casos positivos por día, olvídate de los recuperados, ahora sólo de los positivos y esta disminución en los positivos diarios no se debe a que la pandemia va de bajada, sino que se debe a que simplemente no están registrados", expuso.



Las cifras actuales, apuntó, en comparación con las obtenidas meses atrás, refieren que la tasa de contagio y de velocidad va disminuyendo, aunque lento.