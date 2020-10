UNAM: Ante rebrotes, la atención oportuna salvará vidas

Ciudad de México.- El déficit de personal no es el único motivo por el que expertos creen que hay un alto índice de mortalidad en pacientes intubados, sino que éstos llegan con su salud muy deteriorada a los hospitales, por lo que ante un repunte en el número de casos, es necesario que la sociedad no se espere a tener síntomas de gravedad para acudir a las unidades médicas.

“Un problema que ha enfrentado el sistema de salud en México durante la pandemia por Covid-19, es que los pacientes que requieren ventilación mecánica llegan muy graves a los hospitales, con una oxigenación muy baja, cuando ya las probabilidades de curarse son mínimas, a eso se suma el déficit de personal de salud capacitado para atender en camas críticas”, afirmó Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.

Revisar la oxigenación aun si eres asintomático

En ese sentido, Alejando Macías Hernández consideró que la compra de ventiladores fue una decisión acertada por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que por sí misma no resuelve la situación de la pandemia.

“Por supuesto que el gobierno tuvo que actuar y comprar ventiladores, fue complicado porque la demanda era exorbitante y encarecía los equipos médicos, está muy bien que hayan hecho adquisiciones, pero es sólo un elemento para enfrentar el coronavirus, no es que haya ventiladores y mágicamente se resuelva todo, sino que es necesario personal capacitado y que los pacientes lleguen en condiciones no tan deplorables”, expuso.

Resaltó que continuamente las autoridades sanitarias han comentado que las personas sin sintomatología pueden aislarse en su hogar y concluir su cuarentena, pero alertó sobre escenarios críticos por una baja oxigenación de la sangre, dado que una realidad en el país es que no en todos los hogares se cuenta con un oxímetro, por lo que pacientes que aparentemente no tienen síntomas no revisan su oxigenación y sólo hasta que se sienten muy mal buscan llegar a un hospital para atenderse.

“El pronóstico de vida en un paciente intubado depende de cómo llegó al hospital, lamentablemente, en su mayoría, éstos solicitaron atención muy tarde. Hay enfermos sin síntomas pero con una oxigenación baja, no lo saben porque no tienen oxímetro y buscan ayuda hasta que se sienten realmente mal, por eso cada familia debería tener un oxímetro y checar con frecuencia sus niveles, así se alcanzaría una atención oportuna y la letalidad en este tipo de pacientes podría disminuir”, subrayó.