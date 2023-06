Vaquitas marinas restantes se aferran a la supervivencia

Los pocos ejemplares de vaquitas marinas que quedan se aferran a la supervivencia contra todo pronóstico, en su único hábitat en el Golfo de California, México, según el reporte de una nueva expedición de investigación que fue publicado este miércoles.

Los científicos que participaron en la investigación calculan que avistaron entre 10 y 13 de las pequeñas y elusivas marsopas durante las casi dos semanas que pasaron en la zona el mes anterior.

La cifra es parecida a los avistamientos de la última expedición de esta clase, hecha en 2021. Debido a su tamaño y elusividad, muchos de los avistamientos se consideran factibles. Los ejemplares también emiten chasquidos que se escuchan con dispositivos de control acústico.

Especialistas de México, del grupo de conservación Sea Shepherd y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EUA, informaron que observaron al menos una y posiblemente dos crías, lo que incrementa la esperanza de supervivencia del mamífero marino más amenazado a nivel mundial.

Sea Shepherd, @CONANP_mx, & @SEMAR_mx are in the Vaquita Refuge doing what it takes to SAVE A SPECIES! 💪



After conducting a survey of the #VaquitaMarina, findings show that our efforts are working, giving the #vaquita a chance at survival.



Read more at: https://t.co/auWlRhpOZM pic.twitter.com/nd00bcVpsw