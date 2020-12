Ven 'fatiga histórica' en personal médico por estrés y jornadas extenuantes

Ciudad de México.- La carga de trabajo que lleva el personal de salud por la pandemia de Covid-19 y el cansancio acumulado con jornadas extenuantes es una situación sin precedentes en la historia contemporánea de México, indicó Alejandro Macías, experto infectólogo y ex Comisionado Nacional de la Influenza.

El especialista señaló que el repunte que enfrentan varias regiones del país implica un gran reto, que además se complica con la temporada invernal, que a su vez estimula el desarrollo de enfermedades respiratorias.



"No existen antecedentes de una situación tal en el sistema de salud mexicano. Los sistemas de salud están acostumbrados a trabajar con gran intensidad sobre todo en los servicios de urgencias, en donde la situación tiende a rebasarse pues el sistema no es el ideal, ni mucho menos", expuso.



"Sin embargo, una carga emocional, física, de ese tamaño no tenía precedentes en la historia de la medicina mexicana y latinoamericana.

El personal médico y de enfermería se encuentra ya en una situación extrema, de una gran intensidad de trabajo, también de cansancio de lo que se conoce como el síndrome de desgaste o burnout".

Macías afirmó que los trabajadores médicos no están acostumbrados al ritmo de contagio de esta enfermedad y de decesos.

Habrá más estrés durante el invierno

Ante este panorama, advirtió que las salidas y reuniones típicas de la temporada decembrina podrían incrementar aún más la curva de contagios y, por ende, la carga laboral en los hospitales.



"En términos generales, las vacaciones de diciembre, la temporada de fiestas va a aumentar la incidencia o ya lo está haciendo, pero además eso se va a aunar con el aumento natural de las infecciones por coronavirus en esas fechas", previó.



"Los coronavirus generalmente empiezan a subir su incidencia los meses de diciembre y enero para alcanzar un máximo en febrero y declinar al tiempo en que empieza a reducir el frío en marzo, y es muy probable que eso vaya a ocurrir desde luego, que va a significar una presión".



El infectólogo consideró que el cansancio aqueja a todos los trabajadores hospitalarios, desde médicos, enfermeras y personal administrativo.



"Sin duda que la saturación que tiene el sector salud es grave y esto seguramente pondrá al extremo al sector público", apuntó.



De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el viernes pasado se reportaba 43 por ciento de ocupación de camas generales por Covid-19 a nivel nacional y 35 por ciento en camas con respirador mecánico.