Pros y contras de la enseñanza en casa o en familia: expertos opinan

Ciudad de México.- El homeschooling, una opción educativa en la que los padres educan a los hijos en casa, empieza a ser una tentadora opción educativa por la emergencia sanitaria del coronavirus, pero expertos advierten ventajas y desventajas de este modelo de aprendizaje.

Mónica Camargo Martínez, jefa de Academia de Didáctica de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, explicó que entre las ventajas que ofrece la educación en casa está un aprendizaje flexible, una modalidad libre y puede representar un gasto menor.

Por su parte, Juan Carlos Silas Casillas, académico del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, añadió que el homeschooling es la respuesta de las familias a una insatisfacción con el sistema escolar.

Destacó que cada quien aprende a su ritmo, puede ser de corte religioso y las familias determinan la profundidad con la que sus hijos ven los temas.

"Hay familias que dicen, 'yo quiero que mi hijo sea buenísimo en ciencia o en aspectos biológicos y las humanidades no me importan mucho', o al revés, que sean muy humanistas y la parte científica no, entonces es el énfasis que le quieran dar las familias", explicó.

Entre las desventajas resaltó la falta de socialización, ausencia de aprendizaje de normas de convivencia y descoordinación con planes de estudio universitarios.

En esa lista, Camargo Martínez consideró que la educación en casa no está reconocida oficialmente en el país y la certificación se puede lograr a los 10 y 15 años para primaria y secundaria, respectivamente, además de que implica disciplina y conocimiento de fijar planes y horarios de estudio.

"No perdamos tampoco de vista el trabajo que le requiere a las escuelas, por ejemplo sistematizar todo el proceso educativo, que quizás hoy sí ha desvelado o nos ha mostrado una mayor transparencia en las áreas que tienen que mejorar", planteó la académica.

"Pensemos que los programas que nos ofrece la institución educativa no es porque se le ocurran a la institución, están alineados a un plan sectorial de educación, a un plan de desarrollo de nación que a su vez está alineado con recomendaciones y observaciones que organismos internacionales sugieren".