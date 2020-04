Asómate a la ventana, verás a Venus, Marte, Júpiter y Saturno

Ciudad de México.- Para ver a Venus, Marte, Júpiter y Saturno no es necesario viajar al espacio, basta con asomarse a la ventana y mirar al cielo.

Y si se cuenta con un telescopio, es posible observar las fases de Venus, los anillos de Saturno o la mancha roja de Júpiter y sus cuatro lunas galileanas.



Desde hace unos días, al ocultarse el Sol, Venus ha sido el compañero fiel de la Luna. La noche de ayer estaba debajo del satélite natural de la Tierra, con un brillo intenso.



"La Luna se va a ir viendo cada vez más lejos de Venus y se va a ir haciendo más llena y para que otra vez la Luna vuelva a estar cerquita de Venus tendrá que pasar un mes", explicó el astrofísico de la UdeG, Alejandro Márquez Lugo.

El especialista señaló que la próxima vez que vuelvan a estar juntos, el planeta será visible, pero al amanecer.



"Por eso a Venus se le llama 'el Lucero de la Noche' como ahora, y otras veces se le llama 'el Lucero de la Mañana', que es cuando sale del lado contrario".



Pero Venus no es el único que se ve en el cielo oscuro, también Marte, Júpiter y Saturno, pero ellos se "asoman" al amanecer.



Y eso no es todo, hay un fenómeno poco frecuente y es que el planeta gigante y el de los anillos están muy cerca uno del otro.



"Como desde las 4:30 de la mañana uno puede mirar hacia el oriente, donde sale el Sol y levantar la vista y ver dos estrellas muy brillantes, una amarilla y otra muy blanca, se notan mucho porque brillan un montón y no parpadean, son Saturno y Júpiter que ahora están muy cerca".

También te puede interesar: Esta noche la Luna y Venus se “darán un beso”



Aunque en los próximos meses habrá una separación, en septiembre volverán a juntarse, teniendo su máximo acercamiento en diciembre, exactamente el 21: ese día parecerán como una sola estrella y no volverán a estar así hasta dentro de 40 años.



Marte es una estrella roja que no parpadea. Su luz se "apaga" cuando sale el Sol.



"Ves a Júpiter en lo más alto, luego Saturno y Marte, y detrás de Marte viene el Sol, ya como a las 6:30 de la mañana, cuando sale el Sol ya no se ven, los opaca y todo el día están igualitos los tres, haz de cuenta que el Sol va 'empujando' a Marte, Saturno y Júpiter, y hasta el siguiente día en la mañana, otra vez, primero sale Júpiter, luego Saturno y Marte".



Así estarán por varios días, pero luego el planeta rojo se separará de los dos gigantes para acercarse al Sol que "apagará" por completo su brillo y será invisible en el cielo.



"Dentro de unas semanas solamente se verán Júpiter y Saturno, porque cuando salga Marte también saldrá el Sol y no vamos a poder verlo durante un tiempo; hasta que Marte se separe del Sol vamos a volver a verlo, pero ahora en lugar de la mañana lo veremos en la noche".