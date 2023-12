Viaja al futuro con ayuda del Calendario Científico de la NASA 2024

A unos cuantos días de terminar otro año más y darle la bienvenida a nuevas aventuras y experiencias, la NASA compartió su calendario científico 2024.

En el nuevo ejemplar, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio comparte las misiones y hallazgos más impresionantes que ocurrieron en los últimos doce meses, las cuales fueron encabezadas por los mejores científicos del mundo.

La NASA compartió un enlace en la plataforma X (antes Twitter), para descargar de forma gratuita su calendario 2024.

Existen varias opciones de descarga: la primera es el calendario en alta resolución, para mandarlo a imprimir y colgarlo en la pared de la casa donde destaque más.

Set the tone for the new year with the 2024 NASA Science Calendar, which includes 14 months of inspiring imagery from our missions. Download a free copy: https://t.co/0E8Jz0Pfkz pic.twitter.com/EVc0AdJaHD