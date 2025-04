Viajeros espaciales vivirán más de medio año entre las estrellas

Apenas inició el segundo día de la semana y la NASA ya sorprendió a los amantes del cosmos al anunciar la llegada de Jonny Kim, Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El astronauta de la NASA y los dos cosmonautas rusos arribaron a su destino final, ubicado a cientos de kilómetros de la Tierra, tras un viaje de poco más de tres horas a bordo de la nave Soyuz MS-27.

“La nave espacial llegó al módulo Prichal del laboratorio en órbita a las 4:57 am EDT del 8 de abril, después de ser lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a la 1:47 am (10:47 am hora de Baikonur)”, reportó la NASA a través de su página oficial.

Welcome to the station, @JonnyKimUSA!



Kim will now begin an eight-month @ISS_Research mission aboard the @Space_Station. Follow our station blog for daily mission updates: https://t.co/FRrjhINIvY pic.twitter.com/objZw5pQAX