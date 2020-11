Vida después de la vacuna: ¿Será igual que antes del coronavirus?

Nueva York.- Con el anuncio este mes de dos vacunas sumamente efectivas contra el Covid-19, debe haber un número suficiente de personas vacunadas en el curso de la primavera y el verano del siguiente año para que se comience a reanudar la vida normal.

Sin embargo, no será exactamente igual que antes: nuestra conducta habrá cambiado, teniendo un efecto profundo en la economía.



Por sí solos, cualquiera de estos cambios bien podría haber redirigido decenas o cientos de miles de millones de dólares en gasto gubernamental y de consumo de un lugar a otro, pero todos están sucediendo al mismo tiempo.



Parte de los millones de millones de dólares en aviones, cruceros, gimnasios, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y salas de convenciones que se han mantenido inactivos podrían no ser necesarios incluso después de que sea seguro utilizarlos. Otra infraestructura, como la del comercio electrónico, no podrá ser construida lo suficientemente rápido.



Como resultado de tantos negocios que han sido y serán llevados al borde de la quiebra, algunos de los millones de personas que se quedaron sin trabajo por la crisis no tendrán empleos a los cuales regresar cuando termine.



Entre más tiempo estén desempleados, más se erosionan sus habilidades y más difícil será para ellos volver a encontrar trabajo. A su vez, eso puede bajar el ritmo al que puede crecer la economía.



Quienes laboran en algunas de las industrias más duramente golpeadas, como restaurantes y hoteles, podrían batallar más para superar los reveses sufridos a raíz de la crisis. La brecha entre ricos y pobres podría crecer en consecuencia.



Los cierres de negocios no son la única amenaza a los empleos. La pandemia también ha llevado a negocios del sector de servicios en particular a adoptar tecnologías nuevas que no desecharán así nada más cuando la pandemia termine.



Considere, por ejemplo, los sistemas que restaurantes han implementado para que los clientes pasen de largo al personal de meseros y ordenen comida en sus smartphones como una forma de incrementar el distanciamiento social.



A la larga, tales cambios podrían ayudar a la economía, ya que los avances en la eficiencia permiten a los trabajadores producir más en menos tiempo. Pero en el entorno post-Covid más inmediato, podría mantener a la gente desempleada.



No es que los económicamente afortunados no vayan a verse afectados. La crisis obligó a trabajadores y negocios a cambiar sus rutinas e idear formas nuevas de hacer las cosas. Alteró la conducta de los consumidores y trastocó el mercado de la vivienda.



Los arreglos de trabajo desde casa que muchas compañías y trabajadores han improvisado de manera conjunta podrían tener efectos perdurables. Al haber mostrado que es posible, más gente podría optar por trabajar desde casa una o dos veces a la semana o incluso de manera permanente.



Como resultado, podría haber menos demanda de espacios de oficinas céntricos y menos ventas en restaurantes locales, haciendo que los inmuebles comerciales en ciudades sean menos deseables.



Los viajes de negocios también podrían fracasar en su intento por recuperarse por completo con la adopción de tecnologías de reunión a distancia obviando la necesidad de muchos viajes. Aerolíneas, hoteles y centros de convenciones podrían descubrir que algunas de las operaciones que perdieron durante la pandemia se han ido para siempre.



Las opciones de vivienda también se podrían ver afectadas. Aunque muchos de los residentes citadinos que se mudaron a los suburbios como resultado de la crisis simplemente podrían haber estado tomando una decisión que de todas formas estaban destinados a tomar a la larga, el valor que se le da al espacio adicional de vivienda ha subido mucho. Eso solía llegar a expensas de un traslado diario mucho más pesado, pero mudarse a una salida de la autopista o a una estación de tren más lejos de la oficina es más atractivo si trabaja desde casa con frecuencia.



Una casita de campo también suena más deseable, si puede trabajar desde allí durante parte del año.



Algunos de nuestros hábitos y rutinas más viejos también podrían cambiar. Al haber aprendido a cocinar, ¿acaso la gente podría terminar preparándose la cena un poco más seguido?



Ésas son buenas noticias para supermercados y compañías de alimentos empacados y malas noticias para restaurantes. Y es más probable que esa comida sea comprada desde la comodidad de nuestro hogar y entregada a domicilio al tiempo que los supermercados en línea están al pendiente de muchos de sus clientes nuevos.



Mientras tanto, las compañías de entretenimiento y los fans podrían sentirse menos apegados a los estrenos en la pantalla grande o a los espectáculos en vivo, cambiando permanentemente el destino de esa industria.



Y, aunque bien podría haber un estallido de espíritu viajero una vez que esté disponible una vacuna, hoteles y centros turísticos podrían haber perdido por siempre participación frente a rentas vacacionales y segundos hogares. Incluso el tipo de aerolínea que probablemente nos lleve allí tendrá que haber cambiado, al grado en que sigamos volando.



Muchos hogares y negocios han pasado los últimos ocho meses luchando por sobrevivir a la pandemia, aunque para una minoría ha sido un golpe de suerte. Sin un final cercano a la vista, determinar qué sigue a continuación es el siguiente reto. Sólo una cosa es segura: será diferente.