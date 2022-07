Alertan por brote del virus de Marburgo; enfermedad letal similar al Ébola

La detección de dos casos de la enfermedad por el virus de Marburgo (EVM) en Ghana, los primeros en el país, encendió las alertas de la Organización Mundial de la Salud. La razón: se trata de una fiebre hemorrágica casi tan mortal como el Ébola, que hasta el momento continúa sin vacuna.

La OMS advierte que la EVM “es grave y, a menudo, mortal”, debido que su periodo de incubación es incierto y puede variar entre dos a 21 días antes de presentar los primeros síntomas.

En el brote europeo registrado en 1967, la mayoría de los pacientes presentaron una erupción cutánea no pruriginosa de 2 a 7 días después del inicio de los síntomas Además en la página oficial, el organismo de salud refiere que la tasa media de letalidad de la enfermedad oscila en torno al 50%.

El pasado 17 de julio, la página de la OMS reveló que el Instituto Pasteur en Dakar, Senegal, recibió muestras de dos pacientes de la región sur de Ashanti en Ghana, ambos fallecidos y sin parentesco, que mostraban síntomas característicos del virus de Marburgo.

El laboratorio corroboró los resultados del Instituto Conmemorativo Noguchi para la Investigación Médica, que sugería que su enfermedad se debía al virus EVM.

El primer caso correspondía a un hombre de 26 años que ingresó en un hospital el 26 de junio de 2022 y murió el 27 de junio. El segundo caso fue un hombre de 51 años que se presentó en el hospital el 28 de junio y murió el mismo día. Ambos casos buscaron tratamiento en el mismo hospital con días de diferencia.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus compartió en su cuenta de Twitter que ya se están tomando trabajos de apoyo y colaboración con el gobierno y las comunidades de Ghana, con la intención de contener el primer brote del virus Marburgo en el país.

.@WHO teams are providing support and will continue to work closely with #Ghana’s government and communities to contain the country’s first #Marburg outbreak as quickly as possible.https://t.co/JzM5vfnKH1