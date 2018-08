Esto es lo que no debes de hacer si visitas a un recién nacido

Agencia

Ciudad de México.- Cuando un bebé llega a nuestra familia o amigos es inevitable no sentir el deseo de conocerlo de inmediato, pues no sólo la llegada es especial para los padres, sino para todos quienes les rodean.

De acuerdo con El Debate, para ambos padres esta experiencia, además de increíble y feliz, es muy agotadora por lo tanto hay ciertas reglas de oro que debes seguir al momento de acudir a conocer a un bebé.

Esto es lo que debes hacer:

Visitas. Evita a toda costa acudir al hospital en las primeras 24 horas en caso de que el bebé ya esté en casa, no llegues sin ser invitado o avisa que quieres acudir. Esto es por que, como ya se dijo, los padres están agotados físicamente y requieren de descanso al igual que el bebé y las visitas sin avisar y de larga duración los agotará aún más. No hagas visitas por la noche por ningún motivo, los padres te lo agradecerán.

Contacto con el bebé. Pide permiso siempre para cargar al bebé. Es por seguridad del bebé, si no lo haces correctamente puedes provocarle alguna lesión, además tu ropa puede tener bacterias y la piel del bebé aún está indefensa. Tampoco le des besos, sobre todo en la cara o manos, aunque no las veas, llevas contigo bacterias del exterior que pueden quedar en la piel frágil del bebé.

No des consejos que no te han pedido. Es agobiante para las madres escuchar lo que "debe y no debe hacer" para criar a su hijo. Si ella te solicita tu opinión, puedes darla.

No opines sobre la apariencia física de la madre y del bebé. La nueva madre acaba de pasar por un cambio hormonal y físico muy grande. Lo que menos quiere oir es comentarios "duros" sobre su apariencia y la del bebé. Ella puede estar frágil emocionalmente y puedes dañar su atoestima.

No lleves niños pequeños.- Los niños pequeños pueden ser, por naturaleza curiosos. Pueden tocar al bebé o hacerle daño sin querer. Es mejor no llevar niños a la visita al recién nacido. Tampoco tomar fotografías sin permiso de la madre y siempre sin flash

Si la madre cree que es hora de alimentar al bebé, sé considerado y retírate, llegado este momento es hora de poner fin a la visita, no importa si acabas de llegar, ella necesita su espacio.

Si aún leyendo esto decides visitar al bebé, procura que tu visita sea corta y deja descansar a la madre y al bebé. El nuevo miembro de la familia va a necesitar mucho tiempo a solas con su madre y ella deberá adaptarse al estilo de vida que llevará en los próximos meses.

Los padres entenderán y agradecerán que sus visitas sean cortas y no dirán nada si esta visita llega 15 días después del nacimiento.