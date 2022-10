¡Brilló! Checo Pérez logra primer lugar en el Gran Premio de Singapur

Este domingo, Sergio “Checo” Pérez logró billar en la pista luego de conseguir el primer lugar en el Gran Premio de Singapur, dejando en las sombras a su compañero Max Verstappen, quien logró un séptimo lugar.

Driver of the Day ❤️ Who else? 😉 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/6OeRVDyfih

Vaya batalla que dio el piloto mexicano, pues estuvo a seis segundos de que Charles Leclerc le arrebatara la victoria.

Los momentos de tensión no acabaron ahí, ya que los pilotos esperaban una posible penalización para Checo, hasta de 10 segundos.

“Esto es tenso. Checo y LEC están apretando fuerte. Max está hasta P11 en sus nuevos blandos”, escribió Red Bull Racing.

This is tense 😬 Checo and LEC are pushing hard. Max is up to P11 on his new softs #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/GA0nrcYeVb