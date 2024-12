"Perro" Bermúdez revela su diagnóstico de salud tras ser hospitalizado

El famoso comentarista deportivo mexicano Enrique Bermúdez de la Serna, conocido como el ‘Perro’ Bermúdez, compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales que fue hospitalizado de emergencia el 15 de diciembre debido a una insuficiencia cardíaca.

La noticia fue divulgada inicialmente por la cadena Univisión, que reportó que el narrador había atravesado una "crisis de salud" que requirió atención médica urgente.

Gracias a Dios no tendran que operar el corazón, tendre que modificar mi alimentación, un plan medico y ejercicio que siempre he hecho, sino da resultado , se me colocara un marcapasos! para mejorar la arritmia, nunca habia tenido problema en mi motor!!