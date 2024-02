49ers preocupados por el estado del campo antes del Super Bowl

Según una fuente bien informada, el equipo está expresando su inquietud respecto al terreno de juego en la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), considerándolo excesivamente blando. La fuente prefirió mantener el anonimato, ya que ni la liga ni el equipo han abordado este asunto de manera pública.

Hace poco, se instaló césped natural en la superficie del recinto universitario, destinado a ser utilizado por los 49ers durante la semana. Este cambio en la alfombra verde ha despertado la curiosidad y la anticipación de los aficionados, quienes aguardan ansiosos para ver cómo se desenvolverá el equipo en este nuevo terreno durante sus preparativos para el Super Bowl.

CBS Sports fue el primer medio en reportar la preocupación sobre la suavidad del campo, pero reportó que éste cumple con los requerimientos de seguridad establecidos por la NFL.

“Hemos tenido 23 expertos ahí. Tuvimos al sindicato ahí fuera. Todos piensan que es una superficie muy jugable”, dijo Goodell en su conferencia de prensa del Super Bowl el lunes. “Es más suave que en la que practican normalmente, pero eso sucede. Está dentro de todos nuestros estándares de prueba. Pensamos, todos nuestros expertos, así como los inspectores de campos neutrales, todos han dicho unánimemente que es un campo jugable”.

El comisionado Roger Goodell en su conferencia de prensa tambien hablo sobre la relación de Swift y Taylor,

