¿A la altura de Brady? Destaca Patrick Mahomes camino al Super Bowl

Luego de la victoria 17 a 10 de los Jefes de Kansas City contra los Cuervos de Baltimore, Patrick Mahomes abrió su camino a otro Super Bowl y su notable desempeño lo ha colocado cada vez más a la altura de Tom Brady en la NFL.

El talentoso mariscal de campo sigue haciendo historia desde su llegada a los Jefes, y sus números empiezan a colocarlo cerca del QB más ganador de la National Football League, mejor conocida como NFL, al menos en algunos rubros.

Y es que, Mahomes ya igualó lo hecho por Brady entre el 2014 y el 2018, cuando el entonces quarterback de Patriotas de Nueva Inglaterra llegó a cuatro Super Bowl en un lapso de cinco temporadas.

After last night’s win, we have advanced to our fourth Super Bowl in five seasons.