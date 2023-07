A lo Hollywood: Messi le da el triunfo al Inter de Miami ante el Cruz Azul

Lionel Messi consiguió un debut de ensueño ya que le otorgó la victoria en su debut con el Inter de Miami, marcando un golazo de tiro libre en el tiempo añadido, para concretar el triunfo 2-1 ante la Maquina Celeste de Cruz Azul en la primera fecha de la Leagues Cup.

El ex jugador del Barcelona y el PSG sorpresivamente no fue parte del once inicial del Tata Martino, por lo que todos tuvieron que aguardar ansiosos la presentación oficial de “La Pulga”.

En la primera mitad y con Messi en el banquillo, Las Garzas y Cementeros generaron muy pocas emociones, el club mexicano tuvo algunas oportunidades de abrir el marcador, ya que la escuadra estadounidense mostraba errores defensivos que no fueron aprovechados en su momentos.

El primer gol del Inter en la era de Lio fue obra de Robert Taylor, quien recibió un largo centro de Robbie Robinson, entró en el área y realizó un tiro rasante junto al segundo palo, para el 1-0 concluyendo así el primer tiempo, el argentino celebró y se mostró entusiasmado.

Fue al 55 que se concretó el tan ansiado momento para los aficionados y estrellas de distintos ámbitos que acudieron al DRV PNK Stadium, el ingresó del Campeón del Mundo en Qatar 2022 con Argentina, se presentaba con su nuevo equipo, un momento que será inolvidable.

Los celestes reaccionarían al 65 uno de sus nuevos refuerzos Uriel Antuna logró igualar el encuentro al 65, aprovechando que sacó un disparo dentro del área y el portero de Miami no tuvo capacidad de reacción errando en la forma de atajarlo, el esférico termino en el fondo.

Messi tenía la misión de consolidarse como el héroe de la noche dio dos avisos pero estaba en posición adelantada, pero la noche no podría haber terminado de mejor manera, de película digna de una producción de Hollywood en el tiempo añadido, recibió una falta desde fuera del área, La Pulga no dudo en tomar el balón y disparar mandándola al ángulo para confirmar el triunfo 2-1.

El próximo partido del Inter de Miami será el martes 25 de julio ante el Atlanta United.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63