Hermano de quarterback lo 'balconea' por no ayudar a su propia madre

ESTADOS UNIDOS.- El quarterback de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, publicó un video en su cuenta de Twitter en donde solicita donaciones para recaudar fondos para ayudar a los afectados de los incendios que han ocurrido en las últimas semanas en gran parte de California, en los Estados Unidos.

De acuerdo a Vanguardia, el propio quarterback ya donó un millón de dólares para ayudar a las víctimas a que se recuperen.

Please take a minute to watch this and if you can, take a few seconds to retweet this using the #retweet4good

All the money goes to a great organization for the immediate needs and the recovery efforts for the #CampFireParadise

Thank you 🙏🏻 #ButteStrong #payitforward pic.twitter.com/iQjMbUIHcI — Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) 21 de noviembre de 2018

Minutos después su hermano Jordan contestó en su cuenta de Twitter, recriminando la acción de Aaron, ya que le cuestionó que pidiera ayuda para los afectados, mientras que no le importó que su propia madre corrió peligro por los mismos incendios, ya que la familia Rodgers también fueron afectados, ya que viven en California.

“Cuando su propia madre está sola en casa durante el incendio, el auto está listo para evacuar, tú pierdes el primer paso fundamental de la de la compasión; llamar a tus padres para asegurarte de que estén a salvo. Todo lo demás se siente como una actuación”, escribió Jordan.

PLEASE DONATE, SPREAD AWARENESS & SEND LOVE.



But when your own Mom is home alone during the fires, car packed ready to evacuate, & you miss the fundamental first step of compassion; calling your parents to make sure they are safe....



Everything else just feels like an act. https://t.co/glzDfqwsKz — Jordan Rodgers (@JRodgers11) 21 de noviembre de 2018

La ruptura de Aaron con su familia ya tiene varios años, pero el propio quarterback no ha compartido mucho al respecto. Jordan, sin embargo, si ha ventilado los problemas familiares en varias ocasiones.

Incluso durante su participación en el programa televisivo “The Bachelorette” en 2016, mencionó más de una vez los problemas que tenían la familia con Aaron. Fue algo que el quarterback de Packers no le pareció correcto, que sus problemas se ventilaran públicamente.

De hecho, en una entrevista con la revista People en el 2016, Aaron dejó en claro sus manera de pensar al respecto.

"En lo que respecta a ese tipo de cosas, siempre he dicho que es inapropiado hablar públicamente sobre algunos asuntos familiares, así que simplemente no voy a hablar sobre esas cosas, pero le deseo bien en la competencia (The Bachelorette)", dijo a la revista.

Estos problemas extra cancha se suman a los que ya vive dentro del emparrillado Aaron Rodgers, ya que su equipo corre peligro de quedar fuera de los playoffs y su desempeño cada vez es más criticado por los especialistas.