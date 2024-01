Jannik Sinner vence Medvedev y se lleva el Abierto de Australia

Melbourne, Australia 28-Jan-2024 .-El italiano Jannik Sinner se repuso de una desventaja de 2 sets y venció 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 al ruso Daniil Medvedev, para conquistar por primera vez en su carrera el Abierto de Australia.

En la que fue una final inédita en el primer Grand Slam del Año, el ruso había arrasado los primeros dos sets ante un Sinner que no mostraba reacción.

Sin embargo, en el tercer set el italiano demostró el por qué dejó fuera al número 1 del mundo en Semifinales al ganar 6-4, mandando el intenso juego a un cuarto set.

Ahí, Sinner mantuvo el poder en sus saques y poco a poco desgastó a Medvedev, que lucía cada vez más cansado. El italiano ganó el cuarto y el duelo se definió en un quinto y definitivo set.

Sinner mantuvo el ritmo y la inercia del encuentro para doblegar al ruso y conquistar así su primer Abierto de Australia.

Fue su tercera victoria consecutiva contra uno de los cinco primeros del mundo, primero frente al quinto Andrey Rublev en los cuartos de final y luego la gran sorpresa al superar a Novak Djokovic que puso fin a la prolongada hegemonía del número uno del mundo en el torneo. Solamente Djokovic y Roger Federer habían conseguida semejante proeza en un grande que se disputa en canchas duras.

Sinner también emergió como el primer italiano que se consagra en un Abierto de Australia y es el campeón más joven desde que Djokovic atrapó su primer título de Grand Slam en 2008.

"Pressure is a privilege" 💭@janniksin channels the one and only @BillieJeanKing #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/khcSdn1tJs