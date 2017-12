Abierto de Miami tendrá nueva sede: el Estadio Hard Rock

Agencia

MIAMI.- El torneo de tenis de Miami se realizará a partir de 2019 en el Estadio Hard Rock en el que juegan los Delfines de Miami de la NFL, anunciaron hoy los organizadores.

La empresa IMG, dueña del torneo, y el multimillonario Stephen M. Ross, dueño de los Delfines, finalizaron el acuerdo para realizar el torneo en dicho estadio que contará con una cancha con 13 mil 800 asientos y 29 canchas exteriores permanentes.

El torneo de dos semanas se realizará por última vez en 2018 en el Crandon Park, en Cayo Vizcaíno, donde se ha jugado desde 1987 y que tuvo una asistencia de unos 305 mil seguidores en 2017 y un impacto económico de 386 millones de dólares en el condado de Miami-Dade.

La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó el martes un acuerdo que permitirá a IMG rescindir su contrato de arrendamiento en Cayo Vizcaíno, al tiempo que otorga al Estadio Hard Rock hasta un millón de dólares en incentivos anuales durante 13 años, a partir del 2024, para desarrollar el evento.

Incredible things are in store for 2019. We’re excited to share them with you. https://t.co/6tKiORsY5q pic.twitter.com/i3Q3Ck9lZI