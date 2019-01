Rescatista habla sobre el accidente de Schumacher

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- Este 29 de diciembre se cumplieron cinco años del fatal accidente de esquí que sacó de las pistas de carreras al multicampeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, sin embargo son pocos los detalles que se tienen de aquel fatal día.

Recientemente el comandante a cargo Stephane Bozon, que socorrió al ex corredor, habló en una entrevista que publicó el portal Focus Online sobre lo que ocurrió después de que Schumacher se estrellara mientras descendía a 20 kilómetros por hora, por una pista de la estación invernal de Méribel.

"Recibimos la llamada de los rescatistas de montaña, que cuidaron a Michael Schumacher en la pista. Nos dijeron que aterrizó sobre su cabeza y sufrió una lesión grave en ella. Inmediatamente despaché el helicóptero", aseguró.

"Los primeros que respondieron al llamado solo dijeron que, debido al lugar del accidente junto a la pista, era difícil de transportarlo con cautela. Y estaba claro que (lo que había ocurrido) era muy serio, de lo contrario no habríamos usado el helicóptero. El señor Schumacher incluso tuvo suerte", recordó Bozon.

Además, reveló que el episodio podría haber sido peor de lo que fue: "El accidente ocurrió a mediados de la temporada y en esa época a veces hay varias misiones simultáneas que requieren un helicóptero (…) Pero en ese momento no había otro uso, por lo que inmediatamente había un helicóptero disponible. No tuvimos que esperar. Podría haber sido peor para él si no hubiéramos estado allí de inmediato".

El rescatista Stephane Bozon habló sobre el accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher. (Infobae)

"Sabíamos que era una lesión muy grave", le confesó a Focus Online y agregó: "Pero él vive (…) Estuve allí al día siguiente, tomé fotos, hablé con expertos. También vi la piedra que Schumacher choco con sus esquís y la piedra que terminó golpeado su cabeza".

"Lo especial era que había nevado tan poco en los días anteriores que las piedras estaban ligeramente cubiertas de nieve, pero solo con un manto muy delgado. No se podía ver la piedra. Pero si hubiera nevado más, Schumacher probablemente solo se habría deslizado sobre la primera piedra", consideró el comandante de la estación en ese momento.

"Schumacher estaba claramente fuera de la pista en ese momento", destacó Stephane Bozon: "Pero a pocos metros. Sin embargo, el operador de la estación de esquí no tiene la culpa. Porque quien está conduciendo fuera de las pistas es bajo su propio riesgo", afirmó.

Homenaje

El corredor, siete veces campeón del mundo, será recordado por la Fórmula 1 en el marco de su cumpleaños 50, cerca de un lustro después del accidente en esquí que dejó al expiloto de Ferrari con graves lesiones cerebrales.

El piloto más exitoso en la historia de la F1 en términos de victorias (91) y títulos cumplirá 50 años el 3 de enero. La F1 se centrará en resaltar la extraordinaria carrera de un hombre cuya fama se extendió mucho más allá de la pista de carreras y que entusiasmó a una legión de aficionados en la década de 1990 y principios de este siglo.

(Con información de Infobae y Excélsior)